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Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 yenildi.

14 Mart 2021 Pazar 10:29
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Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3

9'uncu dakikada Galatasaray'da sağ kanatta Yedlin'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Emre Akbaba'nın kafyala vuruşunu Doğal Alemdar çeldi. Ardından dönen topta Emre Akbaba'nın vuruşunda yan direğe çarpan top Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in kaleye şutu Kayserispor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29'uncu dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren Henrique topu kazanarak ceza sahasına ilerledi. Ceza sahası içinde kaleci Muslara'yı geçmeye çalışan Henrique açısını kaybedince çektiği şutu Muslera kurtardı.

30'uncu dakikada sağ kanatta Yedlin'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Falcao'nun kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışında Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşu kaleci Muslera kurtardı.  

44'üncü dakikada sol kanatta Saracchi'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Falcao'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

48'inci dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın kaleye çektiği şutu Doğan Alemdar kurtardı.

60'ıncı dakikada sol kanatta Saracchi'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

79'uncu dakikada sap çaprazda Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın topa kafayla vuruşu üstten auta gitti.

81'inci dakikada sol çaprazda topla ilerleyen Onyekuru ceza sahası içindeki Falcao'ya pas attı. Topla buluşan Falcao'nun kaleye çektiği şut üst direkten dönerek Onyekuru'nun önüne düştü. Onyekuru'nun keleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2.

89'uncu dakikada orta alanda Feghouli'nin orta alanda verdiği ara pasta topla ilerleyen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporGalatasaraySüper LigFutbol
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