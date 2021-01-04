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Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 89’uncu dakikada penaltıdan N’Koudou ile 90+7’nci dakikada Hasic kaydetti. Bu galibiyetle puanını 31’e yükselten Beşiktaş, haftayı lider olarak tamamladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 08:53
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Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

5'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nun şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

9'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta N’Koudou ceza sahası girdikten sonra Lopes’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

12’nci dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Doğan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

76'ncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında N’Koudou ortasını yaptı. Larin’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

84'üncü dakika N’Koudou’nun ara pasında savunma arkasına sarkan N’Sakala topu içeri çevirdikten sonra Lopes’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan N’Koudou, meşin yuvarlak ve kaleci Doğan’ı farklı köşelere gönderdi: 0-1.

90+3'üncü Kayserispor, ceza sahası yayının hemen önünden serbest vuruş kazandı. Alibec’in doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci Ersin, topu son anda kornere çeldi

90+7'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Hasic’e verdi. Hızla rakip kaleye giden Hasic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporBeşiktaşSüper LigFutbol
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