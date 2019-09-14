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Her koşulda kazanmalıyız

Adem Büyük: Biz Galatasarayız, her koşulda kazanmalıyız

Her koşulda kazanmalıyız

Adem Büyük: Biz Galatasarayız, her koşulda kazanmalıyız

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
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Her koşulda kazanmalıyız

İSTANBUL, (DHA)

Adem Büyük, "Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız" dedi.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncusu Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

3 puan almalarının kendileri için önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Kasımpaşa karşısında gol şansımız vardı diye düşünüyorum. Son paslarda ya da son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik farklı bir skor çıkabilirdi. Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız. Çünkü önemli maçlar oynayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçından önce de böyle bir galibiyet almak önemliydi. Şimdi Club Brugge maçını düşüneceğiz" diye konuştu.

"CLUB BRUGGE TAKIMINI YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Club Brugge deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini ifade eden Büyük, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok, Şampiyonlar Ligi sonuçta. Oradan en avantajlı skorla dönmek zorundayız. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz. Umarım oradan mutlu bir şekilde döneriz" dedi.

"POZİSYON BANA GÖRE PENALTIYDI"

Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çarpıştı diye değerlendirdiler. Zaten bana ya da Galatasaray'a fark etmez, bir art niyet olabilir mi bilmiyorum ama zannetmiyorum, o şekilde düşünmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMAK İÇİN MECBUR KALABİLİRLER"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleri hakkında ise Büyük, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Problem değil, daha önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükGalatasaray
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