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Hedefimiz Avrupa

Skubic: Hedefimiz Konyaspor'u Avrupa'da temsil etmek

Hedefimiz Avrupa

Skubic: Hedefimiz Konyaspor'u Avrupa'da temsil etmek

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:26
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Hedefimiz Avrupa

KONYA, (DHA)

Konyasporlu Nejc Skubic, takım olarak hedeflerinin daha önce iki kez olduğu gibi yeniden kenti ve yeşil-beyazlıları Avrupa'da temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Yeşil-beyazlıların birinci etap kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli savunmacı, "Harika bir kamp dönemi geçiriyoruz. Takımımızdaki arkadaşlık ve beraberlik zaten çok iyi. Yeni gelen arkadaşlarımız da, birbirini iyi tanıyan ve seven, takımdaki isimlerle hemen kaynaştı. Burada çalışma imkanları ve antrenman sahaları gerçekten çok iyi. Bu şekilde güzel bir kamp dönemi oluyor" dedi.

Birkaç ekip dışında ligdeki birçok takımın seviyesinin birbirine eşit olduğunu belirten 30 yaşındaki Sloven futbolcu, "Zaten her takım diğerini yenebiliyor. Sadece birkaç takım kadro yapısı ile diğerlerinden bir adım daha öne geçiyor. Biz de kendi hedefleri olan bir takımız. Zaten bunu da bu sezon iyi çalışarak ve alacağımız başarılı sonuçlarla kanıtlayacağız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ YENİDEN AVRUPA'YA GİTMEK'

Hedeflerinin yeniden Avrupa'ya gitmek olduğunu ifade eden Skubic, "Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Bunun için yoğun çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Lige iyi bir başlangıç yapmamız ve bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz büyük. Takımdaki diğer arkadaşlarımızla bunu sürekli konuşuyoruz. Ligi en iyi yerde bitirip Konya'yı ve Konyaspor'u Avrupa'da yeniden temsil etmek istiyoruz" dedi.

'KONYASPOR'DA MUTLUYUM'

Konyaspor'da mutlu olduğunu da belirten Nejc Skubic, "Ben burada gerçekten çok mutluyum. Zaten yakın bir zamanda yeni bir sözleşmeye imza attım. Burada imkanlar çok iyi. İyi bir teknik heyete ve ekibe sahibiz. Böyle bir ortamda bulunduğum ve bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nejc SkubicKonyaspor
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