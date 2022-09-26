Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.233,78
ALTIN
974,14
DOLAR
18,46
STERLİN
19,99
EURO
17,85
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:24
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun

HATAY -  Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, "İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hatayspor’u en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 6 haftada sadece 1 puan alan ve grup sıralamasında 19’un sırada yer alan Atakaş Hatayspor’da, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, basın mensupları ile buluştu. Hatay Yeni Stadyumu’nda düzenlenen toplantıya, Volkan Demirel’in yanı sıra, Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Kulüp Başkan vekili Aydın Toksöz katıldı.

"6 HAFTAYI HERKES KAFASINDAN ATSIN, RESET YAPSIN, UNUTSUN"

Hatay’da bulunmaktan ve Atakaş Hatayspor’da görev almaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Biz buraya başarılı olmak için geldik. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. İlk maçtan itibaren, deplasmansa deplasman daha sonra içerideki maçımızla beraber tüm Hataylıları maçlara bekliyoruz. Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. En azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığı o bütün takımın o atağı hissetmesini, topu kaptırdığında o topu geri almak için mücadele eden bir takım hissiyatıyla yolumuza devam edeceğiz. Takım şu an çok mutlu, herkes iyi çalışıyor. Milli takım arası bizim hazırlanmamız açısından iyi oldu. Teknik ekibimiz ile beraber iyi planlama yaptık, bu planlama doğrultusunda Sivasspor maçını kazanarak buraya gelmek adına inşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp bir sonraki haftayı bütün Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz. Ben her zaman mücadele etmeyi seven, omuzuma yükler konulunca onları taşımayı seven bir insanım. İnşallah buradaki yükü de ekip arkadaşlarımla taşıyacağız ve bütün Hataylıların mutlu olabileceği bir takımı sahaya çıkaracağız” dedi.

“KİLO ALACAĞIM DİYE KORKUYORUM”

Hatay’da kendisini evinde gibi hissettiği dile getiren Demirel, “İlk defa İstanbul’dan uzak kaldım ama burada öyle bir şey hissetmiyorum. Çünkü beni her gören evine davet ediyor. Her gören, evine davet edip sofra kurmak istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum. Sağ olsunlar nerde yemek yersek, nerde oturursak bana akraba sıcaklığı hissettiriyorlar. O yüzden şu an İstanbul’dan uzak gibi değilim. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim için en önemli şey zoru başarmaktır. Burada da şu an zor bir süreç var ama aşılmayacak bir süreç yok. Bu süreci de ekibimizle beraber hazırlanıp, çalışıp bu süreci güzelleştirmek işitiyoruz” dedi.

"EKİP OLARAK HATAYSPOR’U HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Teknik ekibinin tecrübeli  olduğunun altını çizen Demirel, şunları söyledi: "Teknik ekibim hepsi benim arkadaşlarım. Biz bu ekibi kurarken, hepimiz çok mutluyduk, çalışırken de çok mutluyduk. Ayrıldıktan sonra çok mutluyduk. Şimdi yine aynı ekiple beraber başka bir hikayeye geldik, başka bir hikaye yazmaya geldik. Bu hikayenin hem içinde, hem başında hem de sonuna doğru hep keyif alacağız, hep mutlu olacağız ve hep beraber olacağız. Ekip arkadaşlarıma sizin huzurunuzda benimle oldukları için teşekkür ediyorum. Ben olarak bakmadım hiçbir zaman, ekip olarak Hatayspor’u hak ettiği yere ulaştıracağız."

Toplantıda ayrıca kısa birer konuşma yapan Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Kulüp Başkan vekili Aydın Toksöz, Volkan Demirel ve ekibine güvendiklerini aktararak, başarılar dilediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek
Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek
Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz
Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz
Faroe Adaları - Türkiye: 2-1
Faroe Adaları - Türkiye: 2-1
Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi
Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi
Gelibolu Maratonu sona erdi
Gelibolu Maratonu sona erdi
Dele Alli: Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim
Dele Alli: Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Serhat Balcı kazandı
Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Serhat Balcı kazandı
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول