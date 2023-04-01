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Hakkari'de bu yıl 5 bin 700 öğrenciye kayak eğitimi verildi

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında bu yıl kentteki 5 bin 700 öğrenciye kayak eğitimi verildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:31
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Hakkari'de bu yıl 5 bin 700 öğrenciye kayak eğitimi verildi
Hakkari

Kışın uzun geçtiği kentlerden Hakkari'de, öğrencilerin sporla buluşturulması amacıyla Valilik öncülüğünde 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Binlerce çocuğun farklı spor branşlarında spora kazandırıldığı proje sayesinde kent genelindeki öğrenciler kayak yapma imkanı buldu.

İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, belirli periyotlarla gruplar halinde 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki antrenörlerden eğitim aldıktan sonra kayak yaparak eğlenceli anlar yaşayan öğrencilerden yetenekli olanlar da kayak takımı kadrosuna dahil edildi.

Antrenörler eşliğinde antrenman yapan sporculardan birçoğu, katıldıkları şampiyonalarda madalyalar kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, kayak eğitimine yönelik faaliyetin, söz konusu projenin ayaklarından biri olduğunu söyledi.

Projenin kentin sporuna, kültürüne ve eğitim kalitesine ciddi katkı sunduğunu belirten Gür, her gün yaklaşık 100 öğrenciyi servislerle alıp öğretmenleri eşliğinde kayak merkezine götürdüklerini anlattı.

Burada kuruma ait bölümdeki kayak takımlarını kullanan öğrencilerin güzel vakit geçirdiğini aktaran Gür, şunları aktardı:

"Oraya giden ve belki de hayatlarında hiç kayak yapmayan çocuklarımız ,öğretmenlerimizin verdiği eğitimle kaymaya başlıyor. Sayın Valimizin himayesinde imkanları kısıtlı olan bölgemizden ve köylerimizden çocukları taşıyoruz. Eğitimin ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Projenin uygulandığı günlerde birkaç kez merkezi ziyaret ettim. Çocukların gözlerindeki ışıltı, istek, sevgi ve memnuniyet beni mutlu etti. Bu sene 5 bin 700 öğrenciye, şu ana kadar da yaklaşık 67 bin öğrenciye ulaştık ve kayak eğitimi verdik. Projenin yürütülmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim"

"Milli takıma kadar yükselen çocuklarımız var"

Merkezde çocuklarla bir araya gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil de 5 yıldır eğitimin devam ettiğini, okullarda belirledikleri öğrencilere, velilerinin izniyle kayak eğitimi verdiklerini belirtti.

Bu sene kayak sezonunun geç açılması nedeniyle daha az çocuğa eğitim verdiklerini ifade eden Hanlıgil, şöyle konuştu:

"Türkiye'de farklı kurumlara örnek olabilecek bir proje. Milli Eğitim Müdürlüğünün kendi imkanlarıyla oluşturduğu kayak odasındaki 100 kayak takımı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Valilik ve İl Özel İdaresinin destekleriyle çocuklarımızın ulaşım, yeme ve içme ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Hocalarımız çocuklara profesyonel eğitim veriyor. Her detayı anlatıyor. Antrenörler yetenekli çocuklarımızı belirleyerek kentteki kayak takımlarına dahil ediyorlar. Bu çocuklar Hakkari ve milli takım adına yarışmalara katılıyor. Bu projeyle yetenek keşfi de yapıyoruz. Milli takıma kadar yükselen çocuklarımız var. Birçok kayak merkezinde kar yokken biz hala burada kayak yapıyoruz. Burası ayrıca Türkiye'nin en ucuz kayak tesislerinden biridir."

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde antrenörlük yapan Özal Aydemir, yaşları 10-15 arasında değişen çocuklara kayakla ilgili tüm detayları anlattıklarını, onlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Öğrencilerden Devrim Kaçar da ilk kez kayak merkezine geldiğini anlatarak, "Buradaki antrenörler sağ olsun bize kayak yapmayı öğrettiler. Çok heyecanlıyız. Çok eğlenceli bir spor. Biz de keyifli anlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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Hakkarikayak
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