Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"

SİVAS - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman koordinasyon ve esneklik hareketleri ile devam etti. Futbolcular 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Hafif sakatlıkları bulunan Kone, Douglas ve Diabate salonda ağırlık çalışması yaptı. İzinli Özer Hurmacı ise çalışmaya katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, kendi sahalarında 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçını değerlendirdi. Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Keleş, "İlk yarı kötü bir oyun sergiledik. 2-0 geriye düştük fakat 2-0'dan sonra iyi bir reaksiyon verdik. 2-1'i yakaladık, beraberliği de yakalayabilirdik fakat sonuca yansıtamadık. Bizim için içeride kötü bir maç oldu, mağlup olduk. Tabii ki şimdi önümüzde bir Bursa maçı var. Ligde her maç zor. Bundan sonra puan almak zor. Bursa'nın da durumu tabii ki kötü. Biz biraz daha rahat konumdayız, fakat çok zor geçecek bir maç. Bursa içeride iyi oynayan, seyircisiyle baskı kuran bir takım. Coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna ikili mücadelemizle karşılık verirsek oradan puanla dönebiliriz" dedi.



"HEDEFİMİZDE UFAK TEFEK SAPMALAR OLDU"



Son 2 maçta aldıkları mağlubiyetlerle birlikte Avrupa hedeflerinden saptıklarını ifade eden Keleş, "2 maçı alsaydık dördüncü olacaktık fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Şu an hedefimizde ufak tefek sapmalar oldu. Ligde mağlubiyetler oluyor fakat ligi buraya kadar getirmiş bir takım var. Bundan sonra da bir seri, çıkış yakalarsak yine tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz" ifadelerini kullandı.