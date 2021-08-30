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GZT Giresunspor - Trabzonspor: 0-1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında GZT Giresunspor, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 7’nci dakikada Nwakaeme kaydetti. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Giresunspor ise üç maçından da puan çıkaramadı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:38
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GZT Giresunspor - Trabzonspor: 0-1

7’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas’ın arka direğe ortasında boşta kalan Nwakaeme kafa ile vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

14’üncü dakikada Flavio’nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu Uğurcan kontrol etti.

24’üncü dakikada Nwakaeme rakiplerinden topu kurtardıktan sonra ceza sahası yayının gerisinden şutunu çekti, Okan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

30’uncu dakikada Djaniny’in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.

36’ncı dakikada Flavio’nun sağ kanattan ortasında altıpasın gerisinde topla buluşan Umut’un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan ayağıyla çıkardı.

37’nci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

40'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazından Flavio’nun kaleye gönderdiği topu Uğurcan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

58'inci dakikada sağ kanattan Zeki’nin kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.

62'nci dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında arka direkte bomboş kalan Djaniny’in uygun pozisyonda kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

63’üncü dakikada sağ kanattan Serginho’nun ceza sahasına ortasında arka direkte boş kalan Sankhare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

70'inci dakikada Yusuf sağ kanattan rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Okan direk dibinden kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının hemen solundan kaleye gönderdiği şutu Okan kontrol etti.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GZT GiresunsporTrabzonsporSüper LigFutbol
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