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GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında GZT Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 22:36
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GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

8’inci dakikada Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun gönderdiği pasa vuran Doukara’nın şutu defanstan döndü. Dönen topa Diabate vurdu ancak top auta gitti.

20’nci dakikada Flavio kendi sahasından çıkmak isterken topu Fredy kaptı. Ceza sahasına giren Fredy, yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

28’inci dakikada Suleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdiğini anda vurdu, şutunda topu Boffin kornere çeldi.

34’üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik’in sert vuruşunda iyi yer tutan kaleci Okan Kocuk, topu kornere gönderdi.

49’uncu dakikada Doğukan Sinik'in pasında Bünyamin topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topa Fredy’in sert şutu ağlarla buluştu: 0-2.

90+2’nci dakikada Boffin, topa sahip olduktan sonra ceza sahası içerisinde Balde'yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

90+5’inci dakikada penaltı atışını kullanan Diabate, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporFraport TAV Antalyaspor
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