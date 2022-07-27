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Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul’a geldi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:44
Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul’da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Brezilya’nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Henrique’yi İstanbul’a getirdi. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinden kalkan Türk Hava Yolları’na ait uçak 18.20 dolaylarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Brezilyalı oyuncu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Gustavo Henrique’nin sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gustavo HenriqueFenerbahçe
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