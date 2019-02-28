Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104629
ALTIN
226.337
DOLAR
5.3164
STERLİN
7.0499
EURO
6.0546
Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu
Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele...
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
Evcil hayvanların psikolojisi bozuk
Evcil hayvanların psikolojisi bozuk

Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu

Sırbistan'ın Novisad kentinde 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Greko-Romen, Serbest ve Kadın Milli Güreş Takımları, hazırlıklarının son aşamasına geldi.

Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu

Sırbistan'ın Novisad kentinde 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Greko-Romen, Serbest ve Kadın Milli Güreş Takımları, hazırlıklarının son aşamasına geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:37
0 Okunma
Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu

İSTANBUL - Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak greko-romen stildeki güreşçiler çıkacak. Milliler hazırlıklarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde Bursa TOHM merkezinde gerçekleştiriyor. Başarılı teknik adam Salih Bora iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takım olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırız. U23 takımına çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler önümüzdeki ve sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde; 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil edecek.

KADIN GÜREŞÇİLER EDİRNE'DE ÇALIŞIYOR

Sırbistan'daki şampiyona için 4 Mart tarihinde Novisad'a hareket edecek olan U23 kadın güreş takımımızda da zorlu şampiyona için hazırlıklar sürüyor. 10 sıkletin tamamında mücadele edecek olan Kadın Güreş takımımızın başarılı teknik direktörü Efrahim Kahraman takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "U23 ve A takımımızla birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Son yıllarda takım olarak üstüne koyarak ilerliyoruz. Başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Ben Sırbistan'dan yine başarılarla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda şu isimler temsil edecekler:

50 kg Aynur Erge

53 kg Zeynep Yetgil

55 kg Eda Tekin

57 kg Elif Yanık

59 kg Hatice Ece Tekin

62 kg Derya Bayhan

65 kg Aslı Tuğcu

68 kg Kadriye Aksoy

72 kg Beste Altuğ

76 kg Ayşegül Özbeğe

SERBEST GÜREŞÇİLER ŞAMPİYONAYA 6 MART'DA GİDECEK

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren serbest güreş takımı zorlu şampiyona için 6 Mart tarihinde yola çıkacak. Teknik Direktör İsak İrbaykhanov Avrupa şampiyonası için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Avrupa şampiyonasına artık sayılı günler kaldı. Kadromuzu belirledik ve çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek" şeklinde konuştu. 

U23 Avrupa güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek olan sporcularımız şunlar:

57 Kilo: Şaban Kızıltaş

61 Kilo: Selahattin Sert

65 Kilo: Selim Kozan

70 Kilo: Ömer Faruk Çayır

74 Kilo: Fazlı Eryılmaz

79 Kilo: Ramazan Sarı

86 Kilo: Arif Özen

92 Kilo: Erhan Yaylacı

97 Kilo: İbrahim Çiftçi

125 Kilo: Hüseyin Civelek

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüreşHedefAvrupa şampiyonluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Eyüp Gözgeç yeniden Türkiye Boks Federasyonu başkanı oldu
Eyüp Gözgeç yeniden Türkiye Boks Federasyonu başkanı oldu
Servet Tazegül, milli takım antrenörü oldu
Servet Tazegül, milli takım antrenörü oldu
Ümraniyespor yarı finalde!
Ümraniyespor yarı finalde!
İstifa iddiası yalandır
İstifa iddiası yalandır
Denizlispor'a lig yeni başlıyor
Denizlispor'a lig yeni başlıyor
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!
Bursaspor’dan 245 maç sonra ilk!
Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz
Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz
Gereken sonuçları almak istiyoruz
Gereken sonuçları almak istiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ