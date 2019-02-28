Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu

İSTANBUL - Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak greko-romen stildeki güreşçiler çıkacak. Milliler hazırlıklarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde Bursa TOHM merkezinde gerçekleştiriyor. Başarılı teknik adam Salih Bora iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takım olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırız. U23 takımına çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler önümüzdeki ve sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde; 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil edecek.

KADIN GÜREŞÇİLER EDİRNE'DE ÇALIŞIYOR

Sırbistan'daki şampiyona için 4 Mart tarihinde Novisad'a hareket edecek olan U23 kadın güreş takımımızda da zorlu şampiyona için hazırlıklar sürüyor. 10 sıkletin tamamında mücadele edecek olan Kadın Güreş takımımızın başarılı teknik direktörü Efrahim Kahraman takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "U23 ve A takımımızla birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Son yıllarda takım olarak üstüne koyarak ilerliyoruz. Başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Ben Sırbistan'dan yine başarılarla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda şu isimler temsil edecekler:

50 kg Aynur Erge

53 kg Zeynep Yetgil

55 kg Eda Tekin

57 kg Elif Yanık

59 kg Hatice Ece Tekin

62 kg Derya Bayhan

65 kg Aslı Tuğcu

68 kg Kadriye Aksoy

72 kg Beste Altuğ

76 kg Ayşegül Özbeğe

SERBEST GÜREŞÇİLER ŞAMPİYONAYA 6 MART'DA GİDECEK

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren serbest güreş takımı zorlu şampiyona için 6 Mart tarihinde yola çıkacak. Teknik Direktör İsak İrbaykhanov Avrupa şampiyonası için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Avrupa şampiyonasına artık sayılı günler kaldı. Kadromuzu belirledik ve çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek" şeklinde konuştu.

U23 Avrupa güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek olan sporcularımız şunlar:

57 Kilo: Şaban Kızıltaş

61 Kilo: Selahattin Sert

65 Kilo: Selim Kozan

70 Kilo: Ömer Faruk Çayır

74 Kilo: Fazlı Eryılmaz

79 Kilo: Ramazan Sarı

86 Kilo: Arif Özen

92 Kilo: Erhan Yaylacı

97 Kilo: İbrahim Çiftçi

125 Kilo: Hüseyin Civelek