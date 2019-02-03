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Güreşte 9 madalya kazandık

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye'den 9 madalya

Güreşte 9 madalya kazandık

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye'den 9 madalya

03 Şubat 2019 Pazar 09:49
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Güreşte 9 madalya kazandık

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda bu yıl 37'ncisi düzenlenen Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi. Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyanın sahibi oldu

11 ülkeden yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı turnuvada bugün 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme ve yarı final maçlarıyla 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapıldı. 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Ali Cengiz rakiplerini yenerek isimlerini yarın yapılacak olan finallere yazdırdılar. Ayrıca 60 kiloda Hammet Rüstem, 67 kiloda Volkan Çakıl, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 130 kiloda Burak Çakırca üçüncülük - beşincilik maçına çıkacaklar. Turnuvada bugün yapılan üçüncülük - beşincilik maçlarında ise 63 kiloda Abdurrahman Altan ile Onur Atalay, 72 kiloda Yunus Özel ile Selçuk Can rakiplerini yenerek bronz madalya kazanan isimler oldular. Akşam seansında yapılan final maçlarında ise 55 kiloda Şerif Kılıç ve 97 kiloda Cenk İldem altın madalya kazanırken, 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 72 kiloda Cengiz Arslan gümüş madalya aldılar. Türkiye günü 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya ile tamamladı. 

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Öte yandan turnuvanın açılış seremonisi günün müsabakaları başlamadan önce yapıldı. Açılış seromonisine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı ve dünya şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi, Ak Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Celalettin Deniztoker, başkan yardımcısı Enver Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın şu ifadeleri kullandı: "11 ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turnuva dünyanın sayılı turnuvalarından biri. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm ülke takımlarını kutluyor, final maçına çıkacak olanlara da başarılar diliyorum. Başta Vehbi Emre ve Hamit Kaplan olmak üzere ülke güreşine hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş tüm sporcularımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vehbi Emre Ve Hamit KaplanGrekoromen Güreş TurnuvasıGüreş Türkiye
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