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Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:51
Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

İSTANBUL - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza atan Türkiye Güreş Milli Takımı erkek sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. 11'inci Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan Rıza Kayaalp, "Yine bir şampiyonadan daha yüzümüzün akıyla dönmeyi başardık. Bu benim 12'nci finalim oldu ve 11'inci şampiyonluğumu elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum" derken, grekoromende 67 kiloda altın madalya kazanan Murat Fırat ise ilk kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl mağlup olmuştum. Mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Milli Takımı erkek sporcuları, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan güreşçilerin gelişi, çok sayıda basın mensubu tarafından izlendi. Gazetecilere konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, herkesin üzerine düşeni yaptığını ve 17 madalya kazanarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını dile getirdi. Eroğlu, "Bu bir ilk. Bizi yalnız bırakmayan milletimize, güreş severlere, devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu rekorumuzu 18'e çıkarmak. 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz aldık. Grekoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık. Bütün rekorlar kırılmak için" dedi.

KAYAALP: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK

Avrupa Şampiyonalarında 11'inci kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ise, "Yine bir şampiyonadan daha yüzümüzün akıyla dönmeyi başardık. Bu benim 12'nci finalim oldu ve 11'inci şampiyonluğumu elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Her zaman altın madalya kazanmak için çalışıyorum. Savaşarak sonunu getirdim ve şampiyon olarak ülkeme döndüm. Emeklerimizin karşılığını aldık. Önümüzde dünya şampiyonası var. 2024'e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Şampiyonada takım olarak çok iyi mücadele ettiklerinin de altını çizen Kayaalp, "İlk kez şampiyon olan kardeşlerimiz var. Takım olarak süper bir şampiyona geçirdik" ifadelerini kullandı.

Grekoromen stilde 67 kiloda altın madalya kazanan Murat Fırat da ilk kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl mağlup olmuştum. Mutluyum. Gururluyum. Hepimize hayırlı uğuru olsun" derken, 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal ise, "Son iki sene final yapıp gümüş madalyada kalmıştım. Bu altın bir başlangıç olur. Aynı şeklide formumuzu koruyup Dünya Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güreş Milli Takımıİstanbul
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