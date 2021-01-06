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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret

ANKARA - Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. 2020 yılının pandemi nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi güreşte de zorlu geçtiğini belirten Başkan Musa Aydın, "Sırbistan'da yapılan Dünya Kupası'nda 13 madalya alarak büyük bir başarı elde ettik. Şimdi artık tek düşüncemiz Tokyo Olimpiyatları. Türk sporunun lokomotifi olarak olimpiyatlarda yine en başarılı branş olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzde Avrupa ve Dünya Olimpiyat elemeleri var. Bu iki elemede alabildiğimiz kadar olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Her zaman söylüyorum güreşte asıl hedef her zaman olimpiyatlardır. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın beşi güreşten gelmişti. Türk güreşi Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm uluslararası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatları'nda da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istiyoruz" dedi.

OSMAN GÖÇEN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Başkan Aydın kamp ziyareti sırasında milli güreşçi Osman Göçen'in doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasını milli güreşçi ile birlikte kesen Aydın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte Osman Göçen'in doğum gününü kutladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa AydınTokyo Olimpiyatları
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