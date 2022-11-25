GÜNEŞ: RONALDO’YU ŞU ANDA ALAMAYIZ

Haber/Fotoğraf: Ayşegül Bedir AKOSMAN

Şenol Güneş, Manchester United’la yolları ayıran ve Dünya Kupası’nda kulüpsüz tek futbolcu olan Ronaldo ile ilgili gelen soruya, "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız" diyerek cevap verdi. Güneş, ''Şu anda oyuncu almayacağız. Oyuncularımla yarışa devam edeceğim. Takımı ayağa kaldıran oyuncularımı tutacağım onların dışında kim olursa olsun kulüple konuşup ona göre davranacağız. Oyuncu bakacağız, değerlendireceğiz. Bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var." dedi.

Toplatının ardından Güneş, 17:00’da takımın başında antrenmana çıkarak sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman basına açık gerçekleştirildi.