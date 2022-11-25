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GÜNEŞ: RONALDO’YU ŞU ANDA ALAMAYIZ

Beşiktaş bugün güne çift antrenman programıyla başladı. Dünya Kupası’na giden oyuncuları dışında Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk antrenmanı saat 11: 00’da gerçekleştiren Beşiktaş’ta Ghezzal dışında bir eksik bulunmuyor. Sabahki antrenmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 15:00’da bir basın toplantısı düzenledi ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı. 

25 Kasım 2022 Cuma 17:00
GÜNEŞ: RONALDO’YU ŞU ANDA ALAMAYIZ

Haber/Fotoğraf: Ayşegül Bedir AKOSMAN

Şenol Güneş, Manchester United’la yolları ayıran ve Dünya Kupası’nda kulüpsüz tek futbolcu olan Ronaldo ile ilgili gelen soruya, "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız" diyerek cevap verdi. Güneş, ''Şu anda oyuncu almayacağız. Oyuncularımla yarışa devam edeceğim. Takımı ayağa kaldıran oyuncularımı tutacağım onların dışında kim olursa olsun kulüple konuşup ona göre davranacağız. Oyuncu bakacağız, değerlendireceğiz. Bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var." dedi.

Toplatının ardından Güneş, 17:00’da takımın başında antrenmana çıkarak sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.11.2022 01:23
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞenol GüneşFutbolAntrenmanSüper LigNevzat Demir TesisleriDünya KupasıCristiano Ronaldo
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