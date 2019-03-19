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Güneş, ilk antrenmanına çıktı 

Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilk antrenmanına çıktı 

Güneş, ilk antrenmanına çıktı 

Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilk antrenmanına çıktı 

19 Mart 2019 Salı 09:44
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Güneş, ilk antrenmanına çıktı 

İSTANBUL (DHA)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

MEHMET TOPAL KADRODAN ÇIKARTILDI

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mehmet Topal haricinde eksik bulunmayan Milli takımda, dün lig maçları oynayan Sinan Bolat, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Taşdemir, Mahmut Tekdemir ile Burak Yılmaz kontrol amaçlı düz koşu yapıp, çalışmaya salonda devam etti. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

A Milli Takım futbolcuları ve teknik ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehitleri unutmadı. Milliler antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına yarın 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşA Milli Takım
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