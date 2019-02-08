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Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.

08 Şubat 2019 Cuma 15:54
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

İSTANBUL - Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar: 

55 Kilo:Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman 

60 Kilo: Kerem Kamal 

67 Kilo:Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar 

72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can 

77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar

82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak 

87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz 

97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi 

130 Kilo: Osman Yıldırım 

Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş

Anahtar Kelimeler:
Grekoromen Güreş Milli TakımıZagrep
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