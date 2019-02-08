Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

İSTANBUL - Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:
55 Kilo:Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman
60 Kilo: Kerem Kamal
67 Kilo:Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar
72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can
77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar
82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak
87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz
97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım
Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş
İSTANBUL - Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar: