Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.914,60
ALTIN
1.074,64
DOLAR
18,65
STERLİN
22,87
EURO
19,72
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Göztepe ve Altay'a holiganların faturası ağır oldu

SPOR Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında 27 Kasım Pazar akşamı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıp tüm Türkiye'yi dehşete düşüren tribün terörü yüzünden 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay derbisinin faturası iki kulübe de ağır oldu. Holigan şiddeti nedeniyle tamamlanamayan maçla ilgili toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Kararları öğrenen İzmir'in iki köklü kulübü, holigan taraftarları yüzünden tarihi cezalar aldı.

09 Aralık 2022 Cuma 10:57
Göztepe ve Altay'a holiganların faturası ağır oldu

Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin Göztepeli futbolsever Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etmesiyle başlayan, ardından bir Göztepe taraftarının sahaya atlayarak söktüğü korner direği ile Altay kalecisi Ozan Evrim'e saldırmasıyla devam eden olaylar sonucunda derbi 22'nci dakikada tatil edilirken, hem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hem de TFF yönetimi kulüplere ağır cezalar kesti. Maçın yarıda kalmasının ardından ilk olarak PFDK, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye ise 4 maç seyircisiz oynama cezası verdi. 

6'YA KARŞI 9'LA HÜKMEN MAĞLUBİYET

TFF yönetim kurulu ise tamamlanamayan maçın akıbetiyle ilgili dün bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler süren görüşmede taraftarlarının şiddeti yüzünden hem ev sahibi Göztepe hem de misafir Altay hükmen mağlup ilan edildi. Yönetim kurulu üyelerinin 9'u hükmen mağlubiyet kararı verirken, 6 yöneticinin ise maçın yeniden oynanması şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Toplantıdan oy çokluğu ile iki takıma da hükmen mağlubiyet kararı çıkarken, Göztepe ve Altay'ın puanlarının silinmesi kararı ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bırakıldı. Puan tenzimlerinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği eksi averaj durumunun olup olmayacağının da belirleneceği kaydedildi. Hükmen mağlubiyet kararları sonrası PFDK'nın iki takımın da 3'er puanını silme ihtimali olduğu öğrenildi.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLULAR

Göztepe ve Altay'ın hem PFDK hem de TFF yönetiminden ağır cezalar almasına sebep olan taraftarlar, cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanıyor. Dünya çapında gündem olan kanlı derbinin ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılmıştı. Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanan 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Göztepe taraftarının saldırıp kafasında korner bayrağı direğini kırdığı Altay'ın 29 yaşındaki file bekçisi Ozan Evrim'in başında 4 santimetrelik yarık meydana gelip geceyi hastanede geçirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1inci LigFutbolGöztepeALTAYTribünTaraftarOlayCezaTFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk girişimciler FIFA 2022 Dünya Kupası için taraftar mobil uygulaması geliştirdi
Türk girişimciler FIFA 2022 Dünya Kupası için taraftar mobil uygulaması geliştirdi
Galatasaray, Antalya'da coşkuyla karşılandı
Galatasaray, Antalya'da coşkuyla karşılandı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır: Şampiyon olmak istiyoruz
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır: Şampiyon olmak istiyoruz
Olaylı derbi için karar günü
Olaylı derbi için karar günü
Merkezefendi'nin parlayan yıldızı Arca
Merkezefendi'nin parlayan yıldızı Arca
Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim
Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim
Abdullah Avcı, Naci Ünüvar’dan umutlu
Abdullah Avcı, Naci Ünüvar’dan umutlu
Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu
Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu
Rekorların kupası...
Rekorların kupası...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول