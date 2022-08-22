Göztepe moral bozmadı

İZMİR - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun 2'nci haftasında evinde Erzurumspor FK ile son 10 dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, camia moral bozmadı. Bu sezon ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan sarı-kırmızılıları muhteşem bir taraftar grubu destekledi. Koreogrofi şovla renkli görüntüler oluşturan tribünler, 90 dakika boyunca takıma inanılmaz destek verdi. Taraftarlar galibiyet kaçmasına rağmen karşılaşma sonunda takımı tribünlere davet edip alkışladı.



Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olarak Göztepe'de görev yapmaya başlayan Danimarkalı iş insanı Rasmun Ankersen de tribündeki yerini aldı. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic şirketinin Başkanı Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izleyen Ankersen tribünlere hayran kaldı. Yapılan koreografiyi telefonuyla kaydeden Ankersen'e ilgi de çok yoğundu. Sportif direktörlük görevi için Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat Ivan Mance de ilk kez saha kenarında bulundu.



"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"



Teknik direktör Turgay Altay yaptığı değerlendirmede kaybedilen 2 puanın üzüntüsnü yaşadıklarını söyledi. Çok bir taraftar desteğiyle mücadele ettiklerini belirten Altay, "Göztepe, sonuç ne olursa olsun çok tutkulu bir taraftara sahip. Bu nedenle takımımız oyundan hiç kopmadı. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer yaşadık. Evimizde galip gelmeyi çok isterdik" dedi. Büyük takım oyununu oynamak zorunda olduklarını ifade eden Altay, "İçeride ya da dışarıda hiç farketmez, biz Göztepe gibi oynayacağız. Asla kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz" yorumunu yaptı.



"SON TOPA KADAR MÜCADELE SÜRECEK"



Maçın ilk yarısında çok iyi baskı kurduklarını anlatan Altay, "Özellikle ilk 15 dakikada inanılmaz bir baskı, coşku ve enerji vardı. Her şey yolundaydı fakat daha sonra topun ritmini artırmamızı istemeyen bir rakip vardı. Oyun çok durdu ve soğudu. Bir türlü oyuna giremedik. Bu mücadelenin bize 3 puan getirmesi gerekiyordu. Ben mazeret üreten bir insan değilim. Yolumuzun ne olduğunu ve sonun da ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte buradaki coşkuyla ve tutkuyla son topa kadar mücadelemiz sürecek. Çok daha iyi oyunlar oynayacağız" diye konuştu.