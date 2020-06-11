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Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erecek. Son olarak 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen 37 puanlı ligin İzmir temsilcisi Göztepe, evinde 53 puanlı lider Trabzonspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetimin başlattığı, "Seni yalnız bırakmadık" kampanyasıyla stada giremeyecek taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer alacak.

11 Haziran 2020 Perşembe 13:38
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Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor

İZMİR - Sıkı sağlık tedbirleri arasında oynanacak mücadelede 12 basın mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yönetici yer alacak. Karşılaşmayı izleyecekler maçtan 30 dakika önce stada alınacak. Asansörlerin kullanılmayacağı statta herkese ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 ve üzeri çıkanlar müsabakaya alınmayacak. Maçtan 2 gün önce koronavirüs testinden geçen emniyet, stat görevlileri, basın mensupları ve yöneticiler maske takacak ve sosyal mesafe kuralına göre tribün ve sahada yer alacak. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip yedek kulübelerinde 2 koltuk mesafesi bırakarak oturacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda hafta boyunca hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor maçı öncesi tribündeki tüm koltuklar, soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, yedek kulübeleri, otopark, salonlar, büfeler ve lavabolar temizlendi. Stada yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yöneticiler, emniyet mensupları, kulüp personeli, itfaiye ekibi ve basın mensupları alınacak. Stadın çevresine taraftarların da yaklaştırılmayacağı açıklandı. Göztepe'nin sahaya Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.

14 HAZİRAN İÇİN GERİ SAYIM

Diğer taraftan Göztepe kuruluşunun 96'ncı yılını kutlamak için geri sayıma geçti. Her 14 Haziran tarihinde büyük coşkuyla doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece Gürsel Aksel Stadı'nda sınırlı organizasyon yapacak. Taraftarların bu kez sahilde toplanmayacakları ve meşale şov gerçekleştirmeyecekleri ifade edildi. Statta ise Başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin yer alacağı, sağlık çalışanları ve koronavirüsü atlatan bir taraftarla birlikte meşale yakacakları ifade edildi. Göztepe'nin kutlamalarla ilgili flaş bir karar daha aldığı açıklandı. Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder'in Başkan Sepil'e bir mektup yazdığı ve havai fişeklerin canlılara zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin havai fişek gösterisi yapmayacağı bildirildi. Göztepe'nin havai fişek yerine ışık gösterisi organize edeceği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepe
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