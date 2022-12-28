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Göztepe'de Mihojevic gidici

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:06
Göztepe'de Mihojevic gidici

İZMİR - SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında evinde Bodrumspor'a 1-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren Göztepe'de kadroda operasyon başladı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, devre bitmeden ayrılan Emre Çolak ve gözden çıkarılan Boşnak golcü Hasic'in ardından stoper Marco Mihojevic'le de yolları ayırma kararı aldı. Geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan ve genelde yedek bekleyen deneyimli oyuncuyla görüşmelerin başladığı ve Mihojevic'le karşılıklı olarak anlaşma sağlanacağı bildirildi. 

Göz-Göz'e 2020-2021 sezonu başında Almanya'nın Erzgebirge Aue takımından gelen Boşnak defans oyuncusu ilk sezonunda 22 Süper Lig maçında oynayıp 2 gol attı. Mihojevic geçen sezon ise sakatlıklarla boğuştu ve ameliyat oldu. Çok uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncu 4 müsabakaya çıktı. Bu sezon başında da tedavisi süren 26 yaşındaki futbolcu sadece 6 karşılamada görev alabildi. Hasic ve Mihojevic'le yolları ayırıp yabancı kontenjanını açması beklenen İzmir ekibinin özellikle hücum hattına takviyeler yapacağı kaydedildi. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Bodrumspor maçının ardından yaptığı açıklamada 3 ya da 4 nokta atışı transfer yapacaklarını ifade etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MihojevicGöztepe
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