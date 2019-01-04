Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88564
ALTIN
225.129
DOLAR
5.4149
STERLİN
6.8726
EURO
6.1714
Göztepe'de gündem Yasin
Göztepe'de gündem Yasin
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına...
Depreme karşı önemli uygulama
Depreme karşı önemli uygulama
"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltıyor"
"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı...
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi'...

Göztepe'de gündem Yasin

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü.

Göztepe'de gündem Yasin

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü.

04 Ocak 2019 Cuma 13:36
0 Okunma
Göztepe'de gündem Yasin

İZMİR - Taraftarların birçoğu, ilk devrede 7 gol, 2 asistle Göz-Göz'ün attığı 18 golün yarısına direkt katkıda bulunan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar ederse kadroda tutulmasının doğru olmayacağını belirtip, yerine Fenerbahçe'den Süper Lig'de gol kralı ünvanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun alınmasının yararlı olacağını dile getirdi.

Göztepe'ye sezon başında Galatasaray'dan transfer olan 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının bitimine 2 maç kala göreve gelen teknik direktör Kemal Özdeş'le yıldızının barışmadığı iddiası da var. Özdeş yönetimindeki ilk maç olan Bursaspor randevusunda 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren Yasin Öztekin, Ankaragücü'yle yapılan devrenin son karşılaşmasında da boynundaki sakatlık gerekçesiyle kadroda yer almamıştı. Transferde Traore'nin sakat olduğu defansın soluna da alternatif arayan Göz-Göz, önce dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışacak. Kadrosunda 16 yabancı bulunan İzmir ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan Scarione ve Ghilas ayrılmayınca sözleşmelerini askıya almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YasinGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı
Burak Yılmaz Antalya’ya geldi
Burak Yılmaz Antalya’ya geldi
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta
Karesispor Basketbol Takımı, panelde öğrencilerle buluştu
Karesispor Basketbol Takımı, panelde öğrencilerle buluştu
Galatasaray topbaşı yapıyor
Galatasaray topbaşı yapıyor
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ