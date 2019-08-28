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Göztepe'de Aleksic bitiyor

SÜPER Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, yeniden arayışlara başladığı transferde imzaları attırıyor.

Göztepe'de Aleksic bitiyor

SÜPER Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, yeniden arayışlara başladığı transferde imzaları attırıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
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Göztepe'de Aleksic bitiyor

İZMİR - Sarı-kırmızılı ekip forvet arkasında görev yapan Sırp oyuncu Danijel Aleksic'in transferini bitirmek üzere. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyup Al Ahli takımına imza atan deneyimli orta sahanın Suudi Arabistan'dan ayrılacağı belirtildi. Al Ahli takımının yabancı kontenjanı nedeniyle Aleksic'i gözden çıkardığı ve devreye giren Göztepe'nin 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. 

Aleksic transferinde sona gelen Göztepe'nin forvet takviyesi de yapacağı öğrenildi. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da gol yollarında büyük problemler yaşayan Göztepe, mağlup olduğu Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında pozisyona dahi girmekte  zorlandı. Henüz gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de yeni futbolcuların Denizlispor sınavına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Futbola ülkesi Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'da Genoa, Almanya'da Fürth, Fransa'da Saint-Etienne ve Arles, İsviçre'de St. Gallen, Polonya'da Lechia Gdansk takımlarında top koşturduktan sonra 2018-2019'da Yeni Malatyaspor'a imza attı. Oyuncu Süper Lig'de 32 maça çıkıp 10 gol ve 5 asistle oynadı.

SONER 1 YILLIĞINA KİRALANDI

GÖZTEPE, Medipol Başakşehir'den anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Gençlerbirliği altyapısında forma giydikten sonra 2007 yılında yine Ankara ekibinde profesyonel olan Soner, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve Başakşehir formaları giyerek çeşitli yaş kategorilerinde 70 kez milli forma tecrübesi yaşadı. Akhisarspor'la 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Soner, ardından Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AleksicGöztepe
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