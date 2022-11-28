Göztepe - Altay maçı tatil edildi

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

KORNER DİREĞİ İLE KALECİYİ DARBETTİ

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

STAT TAHLİYE EDİLİYOR

Statta yapılan anonsa göre, karşılaşmanın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepespor taraftarlarının, ardından de Altay taraftarlarının stattan ayrılacağı duyuruldu.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik devam etti. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında arbede yaşandığı öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

OZAN'IN DA DURUMU İYİ

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ FİŞEĞİ ATANIN PEŞİNDE

Maçın tatil edilmesinin ardından Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'nda ayrılırken, Altaylı taraftarların çıkışına ise henüz müsaade edilmedi. Güvenlik güçleri Göztepe tribünlerine fişek atan kişiyi tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Stat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplanarak, fişeği atan kişi tespit edilmeye çalışılıyor.

HASTANEDEN KALECİ OZAN AÇIKLAMASI

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Spor Toto 1'inci Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KINAMA

​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşanan saha ve tribün olaylarını kınadı. Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1'inci Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz."

FİŞEK AĞZINA İSABET ETTİ

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fişeğin ağzına isabet etmesi sonucu çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın yüzünün sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat edileceği kaydedildi.

OZAN'IN DA DURUMU İYİ

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda baygınlık geçiren Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ FİŞEĞİ ATAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Maçın tatil edilmesinin ardından önce Göztepe taraftarları Gürsel Aksel Stadyumu'ndan ayrıldı. Ancak Altay taraftarlarının çıkışına izin verilmedi. Güvenlik güçleri Göztepe tribünlerine fişek atan kişiyi tespit etmek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Stat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplanarak, fişeği atan şüpheli ile sahaya çeşitli maddeleri atan taraftarların tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de statta çalışma başlattı.

STAT DIŞINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Maçın tatil edilmesinin ardından güvenlik güçleri olası olaylara karşı stat çevresinde geniş çaplı önlem aldı. İki taraftar grubu arasında yaşanan küçük çaptaki gerginliğe hemen müdahale eden güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu. Önlemler sürdürülüyor.

VALİ KÖŞGER FİŞEKLE YARALANAN TARAFTARI ZİYARET ETTİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, basın açıklamasının ardından fişeğin ağzına gelmesi sonucu çenesi ile dişlerinden yaralanan ve sol göğüs bölgesinde de yanıklar olan Mehmet Çakır'ı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar da Vali Köşger'e ziyarette eşlik etti.

Doktorların müdahale ettiği Çakır ile konuşan Köşger, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Köşger, ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar'dan, Mehmet Çakır'ın durumuyla ilgili bilgi aldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Spor Toto 1'inci Lig'de yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalan Göztepe - Altay maçı sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün yöneticileriyle birlikte olaylarda yaralanan Altay kalecisi Ozan Erim Özenç ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Göztepe taraftarı Çakır'ı tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Rektör Profesör Doktor Caner Çavdar'la birlikte açıklama yapan Vali Köşger, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Vali Köşger, "Yaşanan üzücü hadiseden sonra yaralanan Altay kalecisi ve Göztepe taraftarını ziyaret ettik. Kendileriyle konuşup geçmiş olsun dileklerini ilettik. Buradan bir kere daha her iki takımın taraftarına ve tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sosyal medyada ve diğer mecralarda bir takım spekülatif haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Taraftarların çatıştığı, başka hadiselerin olduğunu gerçek dışı. Her iki yaralımızın da tedavi süreci devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi, sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Yaralanan taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor" dedi.

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Çavdar ise "Hastanemizde bir tane spor dostu taraftarımızı takip etmekteyiz. Kendisine hastanemizde gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir fakat tabii 1-2 gün müşade altında tutmak zorundayız. Tüm taraftara geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

VALİLİK: SİS VE İŞARET FİŞEĞİNİ STADA ÖZEL AMBULANS ŞOFÖRLERİ SOKTU

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada Göztepe–Altay arasındaki derbi karşılaşmasında olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğu belirtildi. Sırt çantalarında getirdikleri sis ve işaret fişeklerini misafir takım tribünündeki tuvaletlere bıraktığı saptanan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifardelere yer verildi:

"İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından göz altına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemler başlatılmıştır."

ALTAY TARAFTARLARI 7 SAAT SONRA STATTAN AYRILDI

İzmir'de saat 19.00'da başladıktan sonra 19'uncu dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen derbi maçını izlemeye gelen konuk Altay taraftarları 7 saat statta tutuldu. Kamera kayıtlarında Göztepe taraftarlarına işaret fişeği atan şüphelinin yanı sıra olayların tırmanmasında müdahil olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle statta tutulan ve passolig verilerine göre 690 Altay taraftarı için saat 02.00'de tahliye işlemi başlatıldı. Polis ekiplerinin stat çevresi ve güzergah boyunda aldığı önlemlerin ardından Altay taraftarları otobüslere bindirilerek, stattan çıkarıldı.