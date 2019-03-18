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‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

‘Goriller’ anlamına gelen ‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, 2019 Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

‘Goriller’ anlamına gelen ‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, 2019 Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:42
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‘Gorillas’ lakaplı Firuzköy Ragbi Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL - Samsun Çarşamba Stadyumu’nda, 10 kentten takımın mücadele ettiği maçlar sonucunda Türkiye şampiyonu olan Firuzköy Ragbi’nin 6 oyuncusu da Milli Takım kadrosuna davet edildi.

İki yıldır U18 Türkiye 2’ncisi olan Firuzköy Ragbi Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Doğan Doğan, Türkiye’de ragbi sporunun giderek yaygınlaştığını belirtirken, yetenekli sporcuların da altyapıdan gelmeye başladığını söyledi.
Firuzköy Ragbi Takımı Antrenörü Doğan Doğan, başarılarının temelinde disiplinli çalışma ve düzenli kamp programlarının olduğunu ifade ederek, "Yoğun ve özverili çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Sporcularımın 6'sı milli takıma seçildiler" dedi.

20 Mayıs-10 Haziran arasında 5 günlük kamp programı planladıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, "Alanya’dan birkaç tesisle görüşüyoruz. İklimi ve sahaları ragbi için müsait bir bölge" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GorillasFiruzköy Ragbi TakımıTürkiye
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