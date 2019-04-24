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Golfün yıldızları Samsun’da buluşuyor

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı.

Golfün yıldızları Samsun’da buluşuyor

Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı Samsun’da başladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:00
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Golfün yıldızları Samsun’da buluşuyor

SAMSUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı bu yıl kentte gerçekleştiriliyor. Organizasyonun açılış programı bugün yapıldı. Açılışa Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’da katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda 9'u Türk toplam 156 oyuncu yer alacak.

European Challenge Tour takviminde yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30’a yakın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı organizasyonda 4’ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıkacak.

Bu yıl turnuvayı özellikle Samsun’da yaptıklarını dile getiren Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, "Daha önceden Antalya’da yapılıyordu. Bu yıl 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı olduğu için bu yıl Samsun’a geldik. 19 Mayıs tarihi kalabalık olduğu için bu tarihte yapmaya karar verdik. Çok güzel bir organizasyon olacak. Umarım Samsun’a da golfün havasını verir. Burada 30 ülkeden 156 sporcu var. Türkiye’den 9 arkadaşımız katılıyor. Çok güzel bir 5 gün geçireceğimizi umuyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de yapılan uluslararası turnuvaların hepsi Antalya’da yapılıyordu. Artık ülkemizin başka bir yerine taşımak bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GolfSamsunChallenge Tour
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