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Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:50
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Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu

İSTANBUL - Gümüşdağ’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah’tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel GümüşdağTaburcu OlduKoronavirüs Tedavisi
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