Goalball Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

ANKARA - Paralimpik Oyunlarında üst üste iki kez altın madalya kazanarak tarihe geçen Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonasına da iddialı hazırlanıyor.

Portekiz'de 5-17 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Goalball Kadın Milli Takımı, çalışmalarını Karaman’da sürdürüyor. Olimpiyatlarda tarih yazan ay-yıldızlılar, teknik direktör Gültekin Karasu nezaretinde aynı başarıyı Dünya Şampiyonasında da sürdürmek için yoğun bir kamp programı gerçekleştiriyor. 2018’de yapılan Goalball Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduklarını, bu kez tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şunları söyledi:



"Milli takımımız tarihteki ilkleri başardı. Paralimpik Oyunları ve Avrupa Şampiyonu olan Kadın Goalball millilerimizin şimdiki hedefi Dünya Şampiyonluğu. 2018 yılında finalde kaybetmiştik. Bu kez altın madalya kazanarak eksik olan madalyalarımızı tamamlayacağız. Çok yetenekli, çok çalışan, gurur duyduğumuz bir ekibimiz var. Milli takım kadromuz çok güçlü ve birliktelik, inanç en üst seviyede. İnşallah Dünya Şampiyonasında kürsünün zirvesinde yer alacağız."

Goalball Kadın Milli Takımı'nın teknik ve sporcu kadrosu şöyle:



Gültekin Karasu - Teknik Direktör



Sevda Altunoluk - Sporcu



Reyhan Yılmaz - Sporcu



Fatma Gül Güler - Sporcu



Şeydanur Kaplan - Sporcu



Berfin Altan - Sporcu



Sevtap Altunoluk - Sporcu



Caner Balıkçı - Fizyoterapist



Barış Keskin - Kondisyoner



Fatmanur Maşa - Masör