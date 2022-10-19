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Goalball Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:50
Goalball Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

ANKARA - Paralimpik Oyunlarında üst üste iki kez altın madalya kazanarak tarihe geçen Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonasına da iddialı hazırlanıyor.

Portekiz'de 5-17 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Goalball Kadın Milli Takımı, çalışmalarını Karaman’da sürdürüyor. Olimpiyatlarda tarih yazan ay-yıldızlılar, teknik direktör Gültekin Karasu nezaretinde aynı başarıyı Dünya Şampiyonasında da sürdürmek için yoğun bir kamp programı gerçekleştiriyor. 2018’de yapılan Goalball Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduklarını, bu kez tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şunları söyledi:

"Milli takımımız tarihteki ilkleri başardı. Paralimpik Oyunları ve Avrupa Şampiyonu olan Kadın Goalball millilerimizin şimdiki hedefi Dünya Şampiyonluğu. 2018 yılında finalde kaybetmiştik. Bu kez altın madalya kazanarak eksik olan madalyalarımızı tamamlayacağız. Çok yetenekli, çok çalışan, gurur duyduğumuz bir ekibimiz var. Milli takım kadromuz çok güçlü ve birliktelik, inanç en üst seviyede. İnşallah Dünya Şampiyonasında kürsünün zirvesinde yer alacağız."

Goalball Kadın Milli Takımı'nın teknik ve sporcu kadrosu şöyle:

Gültekin Karasu - Teknik Direktör

Sevda Altunoluk - Sporcu

Reyhan Yılmaz - Sporcu

Fatma Gül Güler - Sporcu

Şeydanur Kaplan - Sporcu

Berfin Altan - Sporcu

Sevtap Altunoluk - Sporcu

Caner Balıkçı - Fizyoterapist

Barış Keskin - Kondisyoner

Fatmanur Maşa - Masör

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2022 14:01
Anahtar Kelimeler:
Goalball Kadın Milli TakımıDünya şampiyonası
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