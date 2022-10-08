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Giresunspor - Beşiktaş: 0 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 18'e yükselterek 2'nci sıraya yerleşti. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 22:26
Giresunspor - Beşiktaş: 0 - 1

15'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Masuaku ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde oluşan karambol sonrasında Tayyip Talha topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, golü iptal ederken; Bajic'in Tayyip Talha'ya yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

20'nci dakikada Weghorst'un penaltı atışında kaleci Onurcan gole izin vermedi.

30'uncu dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Dele Alli'nin kafayla indirdiği topta Giresunspor savunması ters bir vuruş yaptı. Kaleci Onurcan son anda topun sahibi oldu.

34'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Masuaku ortasını yaptı. Arka direğe açılan topu Josef, röveşata ile içeri çevirdi. Tayyip Talha'nın röveşatasında top ağlara gitti: 0-1. 

60'ncı dakikada ceza sahası dışında  topla buluşan Kuwas'ın vuruşunda Beşiktaş savunmasına çarpan top az farkla dışarı gitti.

73'üncü dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaşan Dele Alli, sağ taraftaki Ghezzal'ı gördü. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Onurcan'ın kucağında kaldı.

90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Sainz'in ortasını yaptı. Hayrullah bekletmeden ceza sahası içindeki Oğulcan'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ağlara giden top Hayrullah'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporBeşiktaşSüper LigFutbol
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