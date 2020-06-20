Giresunspor - Adanaspor: 3-1

12’nci dakikada, arka direkte topla buluşan Eze kaleyi denedi, Ahmet Kesim araya girip topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topa Canberk çok sert vurdu ve top bir kez daha kornere gitti.

32’nci dakikada, Celil’in yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta alt köşeye giden topu Metin kornere yumrukladı.

40’ıncı dakikada, Ahmet İlhan sol çaprazdan çok sert vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

47’nci dakikada, Eze sol kanattan ısrarla topu taşıdı ve yerden kaleye paralel bir pas çıkardı. Herkesi geçen topa arka direkte çok uygun durumda olan Bagayoko dokunamadı.

56’ncı dakikada Giresunspor atağında Milinkovic’in sert şutu Adanaspor savunmasında Hakan Çinemre’den geri geldi.

59’uncu dakikada, Eze ile başlayan atakta Adanaspor golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmakta güçlük çektiği topla ceza sahası dışında Celil buluşan isimdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda savunmada Ahmet Kesim’e çarpan top Metin’i yanılttı ve Adanaspor öne geçti: 0-1

65’inci dakikada Milinkovic’in kullandığı köşe atışına Rusescu yükseldi. Bu oyuncun kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi, dönen topu Ahmet Kesim tamamladı ve takımına beraberliği getird: 1-1.

69’uncu dakikada Del Valle sol kanatta seri bir şekilde rakiplerini geçip ceza sahasına girdi ve kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci İrfan Can’dan seken topu Milinkovic boş kale yerine üstten auta yolladı.

71’inci dakikada,Adanaspor atağında Eze kaleyi düşündü ve çektiği şutta Metin gole izin vermedi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

90+5’inci dakikada, Michel Landel ısrarla topu taşıyıp pasını sol kanattaki Del Valle’ye aktardı. Del Valle arka direğe kesti, Raul Rusescu tamamladı ve fileleri havalandırdı: 2-1.

90+6’ncı dakikada, Rusescu rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Rusescu topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-1.