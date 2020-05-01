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Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan günlerde Evde Yaşam Üzerine Yenilikçi Fikirler konseptiyle ‘Online Genç Ideathon’ düzenliyor. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışma için 10 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:02
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, evde geçirilen süre zarfında gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, ev hayatı ve yaşam dengesini kurmaya yardımcı olmak, evde hareketliliği artırmak, gönüllülük faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla düzenlediği ‘Online Genç Ideathon’ yarışması 3 farklı kategoride yapılacak. Evde Spor, Evde Gönüllülük ve Evde Kişisel Gelişim kategorilerinde düzenlenecek Online Genç Ideathon’a 14-29 yaş aralığında; bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek. Bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde yarışmaya katılmak isteyen gençler, http://e-genc.gsb.gov.tr/EGenc/Content/Ideathon2020  web adresinden 10 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Yapılan ön elemenin ve finalistlerin açıklanmasından sonra finalistler, 13 Mayıs’ta online olarak yapılacak tanıtım ve oryantasyon toplantısı sonrasında projelerini Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde online platformlarda gerçekleştirecekler. Finalistler, 15 Mayıs’ta çevrimiçi videolu görüşme yöntemi ile çalışmalarını alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sunacak. Sunumlar sonucunda, her kategori için birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin ve üçüncülere ise 2 bin TL  hediye edilecek.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN GENÇLERE ÇAĞRI 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Online Genç Ideathon ile ilgili olarak sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulundu. Gençleri yarışmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, “Karantina sürecinin kahramanı sevgili gençler, fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Evde Spor, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim alanlarında “Bir Fikrim Var” diyorsanız hepinizi Online Genç Ideathon'a davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıKoronavirüs TedbirleriOnline Genç Ideathon
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