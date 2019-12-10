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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlendi. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen 1001 projeye 17,5 milyon lira destek sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlendi. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen 1001 projeye 17,5 milyon lira destek sağlanacak.

10 Aralık 2019 Salı 11:46
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

İSTANBUL - 09-30 Kasım arasında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısına başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Geçen yıl yapılan çağrının 7 kat fazla başvuruda bulunuldu. Değerlendirme sonucunda Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki sunulan 1.001 projeye 17,5 milyon TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı'nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile Bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi. 

Desteklenecek konular; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması olarak belirlendi. Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesi amaçlandı.  

1001 PROJEYE 17,5 MİLYON LİRA DESTEK VERİLECEK

"Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamanda gençlerimizin 'Kültür sanat alanında 371', gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor' alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 adet olmak üzere toplam 1001 projesine destek verildi. 

Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM'lerin 58, üniversitelerin 157 adet projesine destek sağlandı. Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.

''15 TEMMUZ" VE "PROF. DR. FUAT SEZGİN" TEMALI PROJELERE ÖNCELİK VERİLDİ

'Kültür-sanat' başlığı altında sunulan 15 Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklendi. Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı. "Kültür sanat ve yenilikçi fikirler' başlıklarında 'Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı 153 proje teklifine onay verildi. 

2019-I Özel Gençlik gruplarının projelerine 5 bin - 20 bin TL, Üniversite gençlik topluluklarının projelerine 5 bin - 25 bin TL arası destek verilmesi onaylandı.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon TL kaynak sağladıklarına işaret ederek, program çerçevesinde gençlerin 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, özgüven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Program çerçevesinde gençlerimizin; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki projelerine destek verdik. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten büyük büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında; çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2019 05:59
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