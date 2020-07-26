Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3

Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezonu 62 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 36 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

12’nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Tyler Boyd ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın vuruşunda yan direğe çarpan top dışarı gitti.

22'nci dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Sio’nun şutun meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topla buluşan İlker’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

42'nci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Beşiktaş ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Arda’nın şutunda top dışarı çıktı.

47'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd’un vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

51'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül rakibinden sıyrılmak isterken Candeias topa elle müdahale edince hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Atiba Hutchinson topu ağlara gönderdi: 0-1.

57'nci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Halil İbrahim Pehlivan topu içeri çevirdi. Beşiktaş savunmasını geçen topla arka direkte buluşan Soner, müsait durumda topu dışarı attı.

78'inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında savunma arkasına atılan topa Boyd ve Diaby aynı anda hareketlendi. Boyd kaleci Burak’ın müdahalesiyle yerde kalınca Diaby topu önünde buldu. Diaby, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

80'inci dakikada Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Diaby, kaleci Burak’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

81'inci dakikada topun başına geçen Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

DORUKHAN TOKÖZ 294 GÜN SONRA SAHADA

Süper Lig’in 7’nci haftasında iç sahada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, 294 gün sonra formasına kavuştu. Gençlerbirliği maçının 83’üncü dakikasında N’Koudou’nun yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki orta saha, böylece 9 ay 19 gün sonra Süper Lig karşılaşmasında forma giydi.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN 3’ÜNCÜLÜK SEVİNCİ

Gençlerbirliği karşılaşmasını tribünde takip eden siyah-beyazlı yöneticiler, bir yandan da Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçını izledi. Beşiktaşlı yöneticiler, Demir Grup Sivasspor’un Göztepe’ye mağlup olmasıyla takımlarının 3’üncü sıraya yükselmesinin sevincini yaşadı.