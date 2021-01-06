Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1505
ALTIN
446.697
DOLAR
7.2834
STERLİN
9.8812
EURO
8.9439
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Genç Kaleci Ataberk Göz Dolduruyor

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:22
6 Okunma
Genç Kaleci Ataberk Göz Dolduruyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor’un genç kaleci Ataberk Dadakdeniz, maç başına yaptığı 3.9 kurtarışla, TFF 1.Lig’in bu kulvardaki en iyi ismi oldu.
TFF 1.Lig’de sezonun ilk yarısına Bursaspor’un genç isimler damgasını vurdu. Gol yollarındaki başarılarıyla dikkat çeken yeşil beyazlı takım, ilk etapta kalesinde büyük sıkıntılar yaşamıştı. Teknik Direktör Mustafa Er, sezon boyunca üç kaleciye birden şans vermesinin ardından Ataberk Dadakdeniz’de karar kıldı. Genç file bekçisi ise bu güveni boşa çıkartmadı. Bursaspor, 17 haftalık dilimde kalesinde 27 gol görse de Ataberk Dadakdeniz, maç başına yaptığı 3.9 kurtarışla, TFF 1. Lig’in bu kulvardaki en başarılı ismi oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Genç Kaleci Ataberk Göz Dolduruyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Türkiye'nin yeril ve milli otomobili TOGG Bursaspor'a sponsor olur mu?
Türkiye'nin yeril ve milli otomobili TOGG Bursaspor'a sponsor olur mu?
Tofaş Başantrenörü Hakan Demir: Mutlu olduğum yerdeyim
Tofaş Başantrenörü Hakan Demir: Mutlu olduğum yerdeyim
Konyaspor, Galatasaray karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak
Konyaspor, Galatasaray karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak
İşte Bu Baba Şefkati Bize Kazandıracak
İşte Bu Baba Şefkati Bize Kazandıracak
Mustafa Er: "Son Maça Kadar Play-off’u Kovalayacağız"
Mustafa Er: "Son Maça Kadar Play-off’u Kovalayacağız"
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 0-2
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma