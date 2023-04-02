Geleceğin Manşetleri Ondan Bahsedecek ! İzmir'in gururu Milli Sporcu Halim Macun Kimdir?

Halim Macun 17 Ağustos Tarihinde İzmirde Doğmuştur.. Babası Eski Boksör, Kickboks, MMA ve boks Antrenörü İbrahim Macun Sayesinde 6 Yaşında boks ile Tanışmış

Yeteneği ile Kısa sürede göze Çarpıcı bir grafik çizmiştir.. 14 Yaşında Kickboks işe Tanışmasıyla Yükselişe Geçmiş Milli Takıma Uzanan bir Başarı Grafiği Oluşmuştur…

Gençlik yıllarında,sayısız Ege Bölge ve İzmir şampiyonluğu,Üç adet KickBoks Yerel Şampiyonluğu,4 kez Open Cup Derecesi,bir Wako Dünya 3.lüğü ve Bir kezde Türkiye Şampiyonluğuna

imza atarken, Boks Kariyerinde Mağlubiyeti bulunmamakla beraber Profesyonel Kariyere Adım Atmaya Hazırlanıyor.. Bu başarısını babasından miras kalan Altaylar Fight Club Dövüş Sporları salonuna da yansıtarak,

sporcularını adeta Başarı odaklı olarak yetiştirmiş ve Türkiye'de bir çok başarıya imza atmıştır.

Halim Macun Sporculuğundaki Grafiğini Dallara Ayırarak Genç Yaşına Rağmen Organizatörlüğe ,Klüp Başkanlığına ve İş adamlığınada soyunmuştur..

Uzun Yıllar Babası Tarafından Kurulan Altaylar Dövüş Okulu AFC Halka hizmet vermiş ve Sporcularıyla Önemli Başarılara imza Atmıştır..

Günümüzde Halim Macunun Başkanlığını Yaptığı AFC şirketleşme ve Markalaşma Yolunda emin Adımlarla İlerliyor…

Halim Macun Tarafından Kurulan KOW ( KİNGDOM OF THE WAR) Championship İzmirde yaptığı ilk organizasyon ile 24 Ulusal haber 3 TV kanalı ve 5 Gazeteyle ülke gündeminde yerini İspatlamış ve Grafiğini Ortaya Koymuştur…

Kısa süreliğine ringlerde dövüşmeye ara veren Halim Macun,son verdiği ropörtajda: '' 5-6 aylık bir durgunluk geçiriyorum sağlık problemlerim yüzünden,2024'e imza atacak bir giriş yapacağım.Profesyonel olarak ringlere tekrar adım atacağım güne hazırlanıyorum ve bu günü iple çekiyorum.Antrenmanlarım son hız devam ediyor,hem kendi sporcularımla hem de diğer klüp sporcuları ile birlikte düzenli şekilde kamplara gidiyoruz.Aynı zamanda, bu süreçte KOW Organizasyonum için de büyük imzalar atıyor ve yeni projeler tasarlıyorum.Çok kısa süre sonra Türkiye'de görülecek bir ilk ile karşılacaksınız KOW imzası ile,büyük bir organizasyon için ilk adımları atmış bulunuyoruz.'' dedi.