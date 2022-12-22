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Gaziantep FK'lı Ertuğrul Ersoy: Ligin en şanssız takımıyız

22 Aralık 2022 Perşembe 11:38
Gaziantep FK'lı Ertuğrul Ersoy: Ligin en şanssız takımıyız

ANTALYA - Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Ersoy, "Ligin en şanssız puanlarını kaybeden takımıyız. Lige iyi başladık ve ilk 4 hafta sonunda ligin lideriydik. Sonrasında 90 artılarda yediğimiz gollerle maçlar kaybettik" dedi.  

Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Ersoy, "Gaziantep'te de çalışmalar yoğun gidiyordu, Antalya'da da yoğun devam etti. İlk hazırlık maçımızı rahat kazandık. Her şey yolunda ve keyifli geçti. Otel ve sahalardan memnun kaldık" diye konuştu. 

"LİGİN EN ŞANSSIZ TAKIMIYIZ" 

Son dakikada yedikleri goller nedeniyle çok fazla puan kaybı yaşadıklarını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Ligin en şanssız şekilde puan kaybeden takımıyız. Lige iyi başladık ve ilk 4 hafta sonunda ligin lideriydik. Sonrasında 90 artılarda yediğimiz gollerle maçlar kaybettik. Konsantrasyon kayıpları sonrası 6-7 puan kaybımız oldu. Lige daha konsantre başlayacağız ve yukarılarda olacağıma inanıyorum. Oyuncu kalitemiz ve oyunumuz bu. Aradan sonra da iyi başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.  

"İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUM" 

Kendi performansını da değerlendiren defans oyuncusu, "Kırmızı kart cezalısı olduğum dönem hariç, forma şansı bulduğumda 2 gol attım. Bursaspor ile bir sezonda 2 gol atmıştım. Şimdi 12 maçta 2 gol attım. Umarım onu da arttırırım. Zaman zaman hatalı oynadığım maçlar oldu, iyi oynadığım maçlar da. 12 maça baktığımda sezon benim adıma iyi geçiyor. Hem gol sayım, hem de yenilmezlik serisi oluştururuz ve lig sonunda başka şeyler konuşuruz. Belki bir Avrupa hedefini konuşuyor oluruz" açıklamasında bulundu.  

"YENİDEN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTERİM"

Avrupa'da oynadığı dönemde pandeminin etkisi ve yaşananlardan dolayı Türkiye'ye döndüğünü belirten Ersoy, "Avrupa'da oynadığım dönem farklı duygular içerisindeydim. Pandemi krizi, sosyal hayatımda yaşadığım durumlar vardı. Farklı bir ülke ve dil konusunda o dönem sıkıntılarım vardı. Böyle bir dönemde de ülkeme dönmeyi tercih ettim. Sonrasında yeniden Avrupa'ya dönme hedefim vardı ama kulübüm kalmamı istedi. Tekrardan Avrupa'ya dönmek isterim" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKErtuğrul Ersoy
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