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Gaziantep FK - Kayserispor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 13’üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

06 Kasım 2022 Pazar 18:07
Gaziantep FK - Kayserispor: 1-2

13’üncü dakikada sol köşeden Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşu direkten döndü.

30’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Figueiredo’nun yerden ortasında Furkan’ın vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou’nun vuruşu ise direkten dışarıya çıktı.

40’uncu dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında Hosseini’nin ara pasında topla buluşan Michel Kemen'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.

52’nci dakikada sağ köşeden Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başın geçen Maxim’in içeriye gönderdiği ortaya iyi yükselen Furkan’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

58’inci dakikada Cardoso’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunu kaleci Günay son anda kurtardı.

68’inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah’ın şutu az farkla auta çıktı.

70’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Kitsiou’nun karambolde vuruşu savunmadan döndü, pozisyonun devamında Kitsiou’nun ikinci kez şutunu kaleci kurtardı.

88’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut’un yerden içeriye yaptığı ortada topla buluşan Ramazan Civelek’in vuruşu ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-1’lik konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGaziantep FKKayserispor
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