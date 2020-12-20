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Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-1

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup oldu.

20 Aralık 2020 Pazar 09:28
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Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-1

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Vetrih, 40’ıncı dakikadan penaltıdan Maxim ve 90+5’inci dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe’nin mücadeledeki tek golü ise 24’üncü dakikada Pelkas’tan geldi.

10’uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo’ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih’in önünde kaldı. Vetrih’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

24’üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş’ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

39’uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji’nin kafa vuruşunda top Tisserand’ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40’ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

57’nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

60’ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo’nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse’nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

64’üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan’ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas’ı gördü. Pelkas’ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+5’inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun’un solundan ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKFenerbahçeSüper LigFutbol
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