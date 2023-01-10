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Gaziantep FK Başkanı Akınal istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün Başkanı Cevdet Akınal, görevinden ayrıldığını bildirdi.

10 Ocak 2023 Salı 15:48
Gaziantep FK Başkanı Akınal istifa etti

GAZİANTEP - Gaziantep FK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akınal, göreve geldikleri 2021-2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımı bugüne kadar getirdiklerini anlattı.

Gaziantep FK'nin başarısı için ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Akınal, şunları kaydetti:

"Şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Başkanıİstifa
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