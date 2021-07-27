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Galatasaray–PSV Eindhoven maçı çarşamba 21.00'de d-smart ve d-smart go'da yayınlanacak

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak rövanş maçını izleyicileriyle buluşturuyor.

27 Temmuz 2021 Salı 16:49
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Galatasaray–PSV Eindhoven maçı çarşamba 21.00'de d-smart ve d-smart go'da yayınlanacak

İstanbul DHA -

Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda'da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV Eindhoven'i konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımda olacağı gecede Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek. 

Eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt'i yakından tanıyan, Hannover'ın eski teknik direktörü Kenan Koçak da analizleriyle programa renk katacak. 

Futbolseverler, PSV Eindhoven maçının ardından Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPSV EindhovenMaçÇarşamba21.00önce Vatan
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