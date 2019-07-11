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Galatasaraylı taraftarlar yönetime destek için adliyede

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz için yapılacak duruşmanın görüleceği Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Galatasaraylı taraftarlar yönetime destek için adliyede

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz için yapılacak duruşmanın görüleceği Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
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Galatasaraylı taraftarlar yönetime destek için adliyede

İSTANBUL - Mustafa Cengiz yönetimine destek için toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, adliye önünde, 'Tüzük değişsin üyelik açılsın', 'Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor', 'Galatasaray halkındır, lisenin değil', 'Sizler kaybedeceksiniz, Galatasaray kazanacak', 'Mekteb-i Sultani onurumuzdur Liseci zihniyet sorunumuzdur' yazılı pankartlar açtı.

Öte yandan Çağlayan Adliyesi'nde idari ibrasızlık kararının çıktığı genel kurulu yöneten Divan Başkanı Metin Arslan, Divan Kurulu üyeleri Hayri Kozak ve Ayhan Özmızrak da hazır bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ultrAslan'ın avukatı Serdar Öktem, şunları söyledi;

"Camiamızın hem yakın zamanı hem de geleceği için kritik sonuçları olacak bir dava bugün burada görülüyor.

Bir tarafta canları istediği zaman istedikleri yönetimi devirmek için Galatasaray'ımızın başarılı gidişatına rağmen her türlü saldırıyı yapmaktan çekinmeyen kafatasçı liseci zihniyet var.

Diğer tarafta ise bu "darbecileri andıran" zihniyete karşı mücadele eden milyonlarca Galatasaray taraftarları var.. 

Bugün bizler Galatasaray taraftarları olarak buraya geldik çünkü, liseci zihniyetin temsilcilerinin bir önceki davada mahkeme koridorlarında adeta kulis yaparken deşifre olması bizlere Galatasaray'ımıza sahip çıkmamız gerektiğini gösterdi.

İbra kongrelerinde organize olup pusu kuran, mahkeme koridorlarında naralar atıp tehditler savuran, dar bir alana Galatasaray'ı sıkıştırmaya çalışarak "Küçük olsun benim olsun" zihniyeti ile taraftarı hor görenlere; Galatasaray'ın gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu burada hatırlatma ihtiyacı duyduk.

Bu tavrımızı lekelemek için atılan iftiraların ve yapılan provokasyonların aksine mevcut yönetimi desteklemeye değil, Galatasaray'ın başına gelecek bu ve bundan sonraki tüm yönetimlerin rahatlıkla çalışabilmesi için lisecilerin idari ibrasızlık adı altında darbe kültürüne karşı her zaman Galatasaray taraftarının burada olduğunu haykırmak için toplandık. 

Bugün adalete olan inancımızla buradayız! Mahkeme heyetinin vereceği kararı bilemeyiz, tek beklentimiz verecekleri kararlar umarız hukuk içerisinde Galatasaray'ımıza hayırlı olur.

Olumlu yada olumsuz bu kararın sonunda Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyetin temsilcilerini Galatasaray tarihi asla unutmayacaktır.

Sonuç ne olursa olsun bizler Galatasaray'ımız için her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Son olarak bu zihniyetin temsilcilerinin sıklıkla çarpıtmaya çalıştığı bir konuya tekrar değinmek isteriz; Mezunlar değil Çanakkale'de şehitler veren, 1481'den beri kültürün simgesi, doğduğumuz yer Mekteb-i Sultani onurumuzdur, "küçük olsun bizim olsun" diyen liseci zihniyet tek sorunumuzdur!

Görüldüğü gibi; burası dağ başı değil, Galatasaray taraftarı da eşkıya değil!"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaraylı TaraftarlarDestekAdliye
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