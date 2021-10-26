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Galatasaray zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'de 3 maçlık seri yakalayan ve geçen hafta da Avrupa zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyet alışkanlığı Dolmabahçe'de sonlandı. 

26 Ekim 2021 Salı 11:35
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Galatasaray zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılar, ezeli rakibine 2-1 mağlup oldu. Ligde Göztepe, Çaykur Rizespor, Konyaspor galibiyetleri seri yakalayan, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de geçen hafta Lokomotiv Moskova'yı deviren Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı. Kritik mücadelede öne de geçen sarı kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ayağından da penaltıdan yararlanamayınca deplasmandan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılar zirve yolunda yara alırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı. 

TERİM, MOSTAFA'YA KIZGIN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e kızgın olduğu öğrenildi. Terim'in takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa'nın ısrarla penaltıyı atmak istemesi tecrübeli antrenörü bir hayli kızdırdı.

MUSLERA SORGULANIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, özellikle yediği ilk golde bir hayli tepki çekti. Bu sezon başında ciddi hatalar yaptıktan sonra toparlanma sürecine giren Muslera, geçen haftalarda eski günlerinden pasajlar sunmuştu ancak derbide yediği golle tepki oklarını yeniden üzerine çekti.

YÖNETİMDEN TEPKİ BEKLENİYOR

Derbide hakem kararları da oldukça tartışıldı. Galatasaraylı taraftarlar, yönetimden hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapmalarını beklerken sarı kırmızılı yönetiminin de bu fikirde olduğu öğrenildi. 

HEDEF ZİRVE

Galatasaray, derbi mağlubiyetini geride bırakıp yeniden moral kazanmak istiyor. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, saha içerisindeki eksiklikleri gidermeye çalışacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigFutbol
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