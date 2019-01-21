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Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:24
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Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti

İSTANBUL - Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye gitti. 

Guangzhou Evergrande takımıyla Dubai'de kamp yapan Alan Carvalho ise herşey yoluna girerse Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini hem Çin ekibine hem de Galatasaray'a bildirmişti. Albayrak'ın tüm şartları yerine getirip, imzaları attıktan sonra Alan'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesini sağlaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yönetimi
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