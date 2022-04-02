Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada penaltıdan Gomis ve 12’nci dakikada Babel kaydetti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41’e yükseltirken, deplasman ekibi ise 43 puanda kaldı. 

02 Nisan 2022 Cumartesi 22:40
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

2’nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası içinde topa dokunan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

4’üncü dakikada penaltıyı kullanan Gomis, kaleciyle topu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

12’nci dakikada Babel’in pasıyla Cicaldau sağ kanattan ceza sahasına girdi. Cicaldau, penaltı noktası üzerine hareketlenen Babel’i tekrar görürken, Babel’in tekte vuruşu ağlara gitti: 2-0.

36’ncı dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışının sol tarafında topla buluşan Cicaldau’nun yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

70’inci dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışından çektiği şut direğe çarparak dışarı çıktı.

73’üncü dakikada oluşan karambolde Muslera’nın üst üste kurtarışları sonrasında Luckassen’in içeri çevirdiği topa Van Aanholt eliyle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

75’inci dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Pesic’in kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

77’nci dakikada Emre Mor’un ceza sahası dışından çektiği şutta Muslera topu altından kaçırdı. Deneyimli kaleci, top çizgiyi geçmeden son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.

Müsabaka Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu. 

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLIK GEÇİRDİ

Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın 33’üncü dakikasında sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu’nun yerine 35’inci dakikada Emre Kılınç dahil oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayVavaCars Fatih KaragümrükSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak
Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak
Diyarbakır’ın Kapadokya’sında rafting yarışması
Diyarbakır’ın Kapadokya’sında rafting yarışması
Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı
Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma