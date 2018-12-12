Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya sahasında 3-2 yenilen Galatasaray, grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, taraftarı önündeki müsabakayı kaybetmesine rağmen grubun diğer maçında Alman ekibi Schalke 04'ün Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmesiyle, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Karşılaşmada Porto'nun gollerini Felipe, Marega (penaltıdan) ve Oliveira atarken, Galatasaray'ın golleri iseSofiane Feghouli (penaltıdan) ile Eren Derdiyok'tan geldi.

Porto ve Schalke 04'ün üst tura çıktığı D Grubu'nu bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puanla üçüncü sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek.

Feghouli penaltı kaçırdı

Galatasaray'ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Feghouli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Feghouli'nin kaçırdığı bu penaltıyla sarı-kırmızılı takım, skoru 3-3 yapma fırsatından yararlamadı.

Eren Derdiyok önemli fırsatları değerlendiremedi

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, bulduğu önemli pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

Maçın 14. dakikasında çalımlarla ceza sahasına giren Feghouli'nin pasında kale sahasında uygun durumda topla buluşan Eren Derdiyok, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kale yerine auta attı.

Müsabakanın 59. dakikasında da Eren Derdiyok, kale sahası önünde müsait durumda önünde bulduğu topu kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

Eren Derdiyok, Porto'nun 17. dakikada bulduğu golde de savunmada hata yaptı. Konuk takımın serbest vuruşunda Eren Derdiyok'un marke ettiği Felipe, savunmanın arkasına kaçarak kafayla topu filelere yolladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın 65. dakikasında gol atmasına rağmen Eren Derdiyok'a ıslıklarla tepki gösterdi.

Son 12 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, son 12 resmi maçının sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya ise sahasında kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra gol attı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç aradan sonra gol atmayı başardı.

Grubundaki ilk maçta sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 karşılaşmada gol bulamamıştı.

Galatasaray bu maçlarda sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla yenildi.

TFF'den Galatasaray'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Porto'ya 3-2 yenilmesine rağmen D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ı tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.