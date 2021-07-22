Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
494.24
DOLAR
8.5517
STERLİN
11.7870
EURO
10.1361
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim...
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray tur şansını zora soktu: 5-1

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu. PSV'ye galibiyeti getiren golleri  2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 42'nci dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:46
9 Okunma
Galatasaray tur şansını zora soktu: 5-1

2'nci dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında Muslera topu kontrol edemeyince araya giren Eran Zahavi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

4'üncü dakikada PSV tehlikeli geldi. Max'ın sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Vertessen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35'inci dakikada PSV farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın orta sahada kaptırdığı topta, hızlı paslaşmalarla atağa kalkan PSV'de van Ginkel'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Madueke pasını altıpas üzerindeki Zahavi'ye çıkardı. Bu oyuncunun topa dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

42'nci dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada PSV, farkı tekrardan 2'ye çıkardı. Zahavi'nin arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Götze'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

84'üncü dakikada PSV, farkı 3'e çıkardı. Mohamed'in orta sahadan yaptığı ters kafa vuruşunda savunmanın arkasına hareketlenen Zahavi, kaleci Muslera'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

88'inci dakikada PSV, skoru 5-1'e getirdi. Max'ın sol kanattan yaptığı ortada Götze'nin kafa vuruşunda top Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca PSV, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPSVŞampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor’un Yeşil Takımı 2-1 Kazandı
Bursaspor’un Yeşil Takımı 2-1 Kazandı
Bursaspor Kulübü Cevaplarınızı Bekliyoruz Sayın Aktaş!..
Bursaspor Kulübü Cevaplarınızı Bekliyoruz Sayın Aktaş!..
Bodrumspor Berk İsmail'i transfer etti
Bodrumspor Berk İsmail'i transfer etti
Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Kayserispor’da Lennon ile yollar ayrıldı
Kayserispor’da Lennon ile yollar ayrıldı
Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
'5 oyuncuyla anlaşma sağladık'
'5 oyuncuyla anlaşma sağladık'
Galatasaray'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif
Galatasaray'da 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif
Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama
Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma