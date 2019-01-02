Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89868
ALTIN
221.166
DOLAR
5.3378
STERLİN
6.7756
EURO
6.1095
Galatasaray topbaşı yapıyor
Galatasaray topbaşı yapıyor
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında artıyor”
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında...
610 yıllık çınar için bakım çalışması
610 yıllık çınar için bakım...
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine...
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray topbaşı yapıyor

Son şampiyon Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak.

Galatasaray topbaşı yapıyor

Son şampiyon Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:50
0 Okunma
Galatasaray topbaşı yapıyor

Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek 29 puanla 5'inci sırada tamamlayıp lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indiren Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye umutlu başlıyor.

5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Galatasaray, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK'UN DURUMU NETLEŞECEK

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un da durumlarının netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz'in, Terim'le yapacağı görüşmenin ardından takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

TRANSFERDE HEDEF 2 FORVET, 1 STOPER

Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviye için de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'in hedefinde 2 forvet ve 1 stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor transferi için ise rotayı Çin'e çevirdi. Shanghai Shenhua'da forma giyen eski Beşiktaşlı Demba Ba ile yine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan'ın adı sık sık Galatasaray'la anılıyor. Stoperde ise takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Ozan Kabak, Maicon ve Serdar'ın durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio'dan Luiz Felipe ile Inter'den Miranda geliyor.

KAMP PROGRAMI

Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek
Denizlispor 7 futbolcuyla görüşecek
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam etti
Türk voleybolu 2018'de başarılarına devam etti
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak
Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ