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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:24
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
İstanbul

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

Ligde Galatasaray 21, Alanyaspor 8 galibiyet yaşadı

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySKSüperligCorendonAlanyaspor
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