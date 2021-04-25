Galatasaray son nefese kadar!

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Sarı-kırmızılılar hafta içi Trabzonspor karşısında fırsat teperken, Antalyaspor galibiyetiyle yarıştaki iddiasını sürdürdü.

UÇAKTAN İNDİ GOLÜNÜ ATTI

14 Nisan tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecine giren Mostafa Mohamed, son testi negatif çıktıktan sonra dün uçakla Antalya kampına katıldı. 10 günlük karantina döneminin ardından direkt maça çıkan Mısırlı yıldız takımının tek golünü atarak, karşılaşmanın anahtar oyuncusu oldu. Son golünü 27 Şubat'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında atan Mostafa Mohamed, yaklaşık iki aylık suskunluğunu da bozmuş oldu.

ŞENER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Omar, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes'in yokluğunda sağ bekte tek alternatif olarak kalan ve Trabzonspor maçında da ayakta kalan isimlerden olan Şener Özbayraklı, Antalya deplasmanının yıldızlarındandı. Galatasaray kariyerindeki ilk asistini kritik karşılaşmada yapan tecrübeli oyuncu, Akdeniz temsilcisinin yıldızı Podolski'ye de geçit vermedi. Şener karşısında etkili olmakta zorlanan Podolski, 59'uncu dakikada sinirlerine hakim olamayarak ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

TERİM'İN TAKDİRİNİ KAZANDILAR

Galatasaraylı futbolcular gösterdikleri performansla teknik direktör Fatih Terim'in takdirini kazanırken, özellikle Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu ve sonradan oyuna giren Arda Turan ve Mohamed performanslarıyla tecrübeli hocanın yüzünü güldürdü.

HEDEF 6'DA 6

Antalyaspor galibiyetini kazanma serisinin ilk maçı olarak gören Galatasaray'da tek hedef kalan 5 maçı da kazanıp şampiyonluğa ulaşmak.