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Galatasaray sahasında kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 23:09
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Galatasaray sahasında kazandı
İstanbul

İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

68. dakikada Stambouli'nin sağdan ortasında top arka direğe giderken, Muslera boşa çıktı. Cherif Ndiaye'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Nelsson çizgiden çıkardı.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

86. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Boey'in sağdan ortasında Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı gerisine düştü. Pozisyonu takip eden Midtsjö'nün yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Zaniolo, topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 23:21
Anahtar Kelimeler:
LidergalatasaraySüperligAdanaDemirspor
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